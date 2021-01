Dakar: Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec... si è perso (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel primo giorno di gara vera la zampata è di Carlos Sainz, che, partito di rincorsa per via del cattivo esito del prologo di sabato, ha piazzato una rimonta straordinaria beffando il compagno di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel primo giorno di gara vera la zampata è di Carlos, che, partito di rincorsa per via del cattivo esito del prologo di sabato, ha piazzato unastraordinariando il compagno di ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dakar: Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec...si è perso - dakarbot : RT @Gazzetta_it: #Dakar: Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec...si è perso - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Dakar: Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec...si è perso - Gazzetta_it : #Dakar: Sainz beffa Peterhansel in rimonta. E Price trionfa mentre Brabec...si è perso - Marco_Congiu : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Auto, Tappa 1: ruggito di @CSainz_oficial #MINI scatenate???? -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Sainz Dakar, Auto, Tappa 1: ruggito di Sainz. MINI scatenate Motorsport IT Dakar 2021 – 1^ Tappa: Carlos “El Matador” Sainz al comando. Loeb in difficoltà

La Dakar è finalmente entrata nel vivo della competizione. Dopo il consueto prologo di ieri, gli equipaggi si addentrano nel deserto del medio oriente, dove li attendono chilometri e chilometri di des ...

Dakar 2021 – Day 1, Auto: partenza a razzo per Sainz e le Mini

Il campione in carica si aggiudica la prima tappa della gara su Peterhansel per 25 secondi, indietro le Toyota e Loeb ...

La Dakar è finalmente entrata nel vivo della competizione. Dopo il consueto prologo di ieri, gli equipaggi si addentrano nel deserto del medio oriente, dove li attendono chilometri e chilometri di des ...Il campione in carica si aggiudica la prima tappa della gara su Peterhansel per 25 secondi, indietro le Toyota e Loeb ...