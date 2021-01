Covid, Caserta: veglia funebre si trasforma in focolaio con 76 positivi (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel comune di Rocca d’Evandro, a Caserta, è stato registrato un focolaio Covid con 76 positivi, dopo la partecipazione a una veglia funebre. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel comune di Rocca d’Evandro, a, è stato registrato uncon 76, dopo la partecipazione a una. su Notizie.it.

