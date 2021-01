Covid, al via da domani 4 Gennaio, screening di massa nel pescarese (Di domenica 3 gennaio 2021) Pescara - Al via, a partire da lunedì 4 Gennaio, nella provincia di Pescara, lo screening di massa per la ricerca del Covid-19. In alcuni casi, come a Montesilvano, è già possibile prenotarsi per le attività di lunedì, mentre in altre località le operazioni prenderanno il via nei giorni a seguire. Ogni Comune allestirà delle postazioni dove verranno effettuati i test rapidi. Le località esatte, gli orari e tutte le informazioni necessarie saranno pubblicati sul sito web dei Comuni. Lo screening, a cui si partecipa su base volontaria, è gratuito. Si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo "rapido", in grado cioè di dare un risultato in poco tempo. Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. Entro tre ore dal test, in caso di risultato positivo, le persone ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) Pescara - Al via, a partire da lunedì 4, nella provincia di Pescara, lodiper la ricerca del-19. In alcuni casi, come a Montesilvano, è già possibile prenotarsi per le attività di lunedì, mentre in altre località le operazioni prenderanno il via nei giorni a seguire. Ogni Comune allestirà delle postazioni dove verranno effettuati i test rapidi. Le località esatte, gli orari e tutte le informazioni necessarie saranno pubblicati sul sito web dei Comuni. Lo, a cui si partecipa su base volontaria, è gratuito. Si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo "rapido", in grado cioè di dare un risultato in poco tempo. Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. Entro tre ore dal test, in caso di risultato positivo, le persone ...

Advertising

Daniele_Manca : Covid, così combatto per mio padre e gli anziani malati, soli, persi, Un uomo di 81 anni che da 52 giorni non mangi… - WRicciardi : Covid, l'allarme degli scienziati. Indici in salita, rischio terza ondata - venecasagrande : Promessa da base do Flamengo, Werton testa positivo para Covid-19 - boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: Un altro collega portato via dal Covid, cordoglio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: - LiaColombo1 : Un tempo, il controllo dei popoli, si otteneva facilmente, con la paura dell'Inferno. Ma c'era una via d'uscita: ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Via libera alle misure anti-Covid dal 7 gennaio. Scuole riaperte dall'11 Agenzia ANSA Più team per i vaccini, aumentano turni e orari: l'ospedale di Torrette ingrana la quinta

ANCONA - Aumenta la capacità di somministrare vaccini, si rafforzano le équipe anti-Covid, si dilatano i turni. Immunizzare chi gravita intorno a Torrette deve avvenire nel minor ...

Coronavirus, Costa: "Stiamo vedendo gli effetti di ciò che è successo nel periodo dell'8-10 dicembre"

"Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...

ANCONA - Aumenta la capacità di somministrare vaccini, si rafforzano le équipe anti-Covid, si dilatano i turni. Immunizzare chi gravita intorno a Torrette deve avvenire nel minor ..."Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...