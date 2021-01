Coronavirus, positiva a sei giorni dal primo vaccino. Locatelli: «Completamente protetti dopo la seconda dose» (Di domenica 3 gennaio 2021) «La protezione immunitaria dall’infezione da Coronavirus è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid-19». Sono queste le parole presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli dopo la notizia di un caso risultato positivo al virus a sei giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. «Negli articoli scientifici – evidenzia il numero uno del Css – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora Completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) «La protezione immunitaria dall’infezione daè completa solola somministrazione delladelanti-Covid-19». Sono queste le parole presidente del Consiglio superiore di sanità Francola notizia di un caso risultato positivo al virus a seidalla somministrazione della primadi. «Negli articoli scientifici – evidenzia il numero uno del Css – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate personela primaproprio perché la risposta immunitaria non è ancorava. E lo diventa soltantola ...

