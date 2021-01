Coronavirus: oggi in Abruzzo 207 nuovi positivi e 2 decessi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 207 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo su 2077 tamponi, due i decessi. Lo rende noto l'assessorato regionale alla Sanità. I nuovi positivi hanno età ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 207 icasialregistrati nelle ultime ore insu 2077 tamponi, due i. Lo rende noto l'assessorato regionale alla Sanità. Ihanno età ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 109.454 le persone vaccinate fino ad oggi in Italia contro il Coronavirus: 65.515 donne e 43.939 uomini. Lo rendono noto fonti del ministero della Salute. (ITALPRESS).

Coronavirus: indice di positività al 13,8%, tre decessi nell’Ausl di Imola

I casi odierni in italia sono 14.285 con 347 decesi, In Emilia Romagna 1.818 positivi e 41 morti. Nell’imolese 23 nuovi casi.

