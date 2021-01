Coronavirus, la linea dura del virologo Pregliasco: “Niente pranzi fuori nel 2021” (Di domenica 3 gennaio 2021) Niente più pranzi, cene e ritrovi fino al vaccino. E la zona rossa deve essere prolungata anche dopo il 6 gennaio in quanto si profila una terza ondata. Sul fronte Covid-19, non inizia di buon auspicio il 2021. E non è voce di popolo ma di uno dei virologi italiani sempre in prima linea in questa pandemia, Fabrizio Pregliasco, Università statale di Milano. “Il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta - spiega a La Stampa il professore -. durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino”. In sostanza, “l'anno nuovo non promette bene”. Pregliasco, che è pure direttore sanitario dell’istituto Galeazzi e presidente dell’Anpas, si è detto molto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 3 gennaio 2021)più, cene e ritrovi fino al vaccino. E la zona rossa deve essere prolungata anche dopo il 6 gennaio in quanto si profila una terza ondata. Sul fronte Covid-19, non inizia di buon auspicio il. E non è voce di popolo ma di uno dei virologi italiani sempre in primain questa pandemia, Fabrizio, Università statale di Milano. “Il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta - spiega a La Stampa il professore -.nte le feste è stato concesso qualche strappo, ma, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino”. In sostanza, “l'anno nuovo non promette bene”., che è pure direttore sanitario dell’istituto Galeazzi e presidente dell’Anpas, si è detto molto ...

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - 5emme8 : @POPOLOdiTWlTTER Sono in linea con te woodstock. Quasi - TodayEuropa : #Attualità #Network Anche la Svezia vuole la linea dura contro il Covid, più poteri al governo per imporre restrizi… - nana_bubico : Vaccino #COVID19 , 'Si rischia una reazione avversa fatale...In linea teorica il vaccino dovrebbe essere sicuro, se… - mennasesto : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus linea Anche la Svezia vuole la linea dura contro il Covid, più poteri al governo per imporre restrizioni EuropaToday Un concerto all'ospedale Covid di Schiavonia per ringraziare medici e infermieri

Il pianista Paolo Zanarella ha suonato nel grande ingresso della struttura sanitaria in prima linea nella cura dei pazienti affetti da coronavirus ...

Coronavirus, la siringa del vaccino si prepara in 4 minuti, ecco i passaggi che vengono eseguiti prima dell’iniezione

Pasqualina Sarli, coordinatrice infermieristica del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza, mostra in quattro minuti come si prepara il vaccino anticovid. Oggi in Edicola - Rice ...

Il pianista Paolo Zanarella ha suonato nel grande ingresso della struttura sanitaria in prima linea nella cura dei pazienti affetti da coronavirus ...Pasqualina Sarli, coordinatrice infermieristica del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza, mostra in quattro minuti come si prepara il vaccino anticovid. Oggi in Edicola - Rice ...