ATTENZIONE LA SCHEDATURA ELETTRONICA SANITARIA SARÀ AUTOMATICA SE NON SI NEGA IL CONSENSO ENTRO L’11 GENNAIO

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nel totale silenzio dei media un nuovo attacco è in corso alla privacy dei cittadini contribuendo alla creazione di un mondo sempre più orwelliano.il governo ha fissato la data per ilautomatico di tutti coloro che tacciono al fascicolo sanitario elettronico. L’articolo 11 del decreto legge «Rilancio» (n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/5/2020), nel disporre misure urgenti in materia, appunto, di Fascicolo sanitario elettronico (Fse). La norma in questione dispone una serie di modifiche all’articolo 12 del dl 179/2012, tra le quali l’abrogazione del comma 3-bis. In base a questo comma, il Fse poteva essere alimentato esclusivamente sulla base dellibero e informato da parte dell’assistito, il quale poteva decidere se e quali dati relativi alla propria salute ...