Apre il fuoco dal balcone a Capodanno | sconvolgente | sapete chi è il signore nella foto? Si scatena la polemica

(Di domenica 3 gennaio 2021) Spunta un nuovo incredibile video di questo, questa volta da Foggia. Nelle immagini, si vede sulquest'uomo. E quest'uomo spara. Il punto è che ilritratto nelle immagini è Leonardo Iaccarino, presidente del Consiglio comunale di Foggia di Forza Italia. Nel video Iaccarino fa il vigile del. Spara a salve e afferma: "Non è una barzelletta". Dopo i primi quattro colpi, il politico simula altri spari. La pistola si inceppa e si sente la voce di un ragazzino che lo spinge ad aprire ancora il: "Spara, spara ancora. C'è un altro colpo". Ed effettivamente il quinto colpo viene esploso. "Qualcuno si sta divertendo a mettere in giro questi video - ha replicato interpellato dall'Ansa Leonardo Iaccarino -. Se qualcuno vuole contestare che stavo con una pistola a ...

Il Messaggero

