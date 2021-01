Anticipazioni Beautiful giovedì 7 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

– Thomas ha quello che vuole: quando Brooke scopre le intenzioni di Ridge realizza il motivo che ha spinto Thomas ad infierire contro di lei. Ebbene favorendo la separazione tra i due, Thomas può tornare a vivere con suo padre e dunque può tranquillamente riprendersi Douglas, lasciando Hope senza parole. Per Brooke il suo comportamento è squallido e meschino. A Thomas non interessa quello che pensa la ex di suo padre. In questo modo Brooke capisce che Ridge non l'ama più.