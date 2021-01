Vasco Rossi compie un “miracolo”: nessuno ci era mai riuscito prima (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vasco Rossi è appena uscito con un nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”. I fan sono entusiasti: il “miracolo” si compie. Vasco Rossi è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti di sempre che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”, una ballata tutta rock che presenta Leggi su youmovies (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è appena uscito con un nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”. I fan sono entusiasti: il “” siè uno dei cantanti italiani più amati e seguiti di sempre che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”, una ballata tutta rock che presenta

RobertoBolle : Roberto Bolle e Vasco Rossi, il dietro le quinte esclusivo di «Danza con me» - RaiNews : Manca dagli studi televisivi dal 2005: ora @vascorossi ha scelto #DanzaConMe su @RaiUno con @RobertoBolle per lanci… - 99per100 : RT @99per100: #PiùBellaCanzoneItalianaDiSempre #BestItalianSongOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli la più bella canzone… - AvvMennillo : «Danza con me», Vasco canta per Bolle (e Diodato si trasforma in Bond): 6 momenti memo... - assurdbanipal : Meno di Vasco Rossi temo.. -