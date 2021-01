"Tradimento". Stefania Orlando, la situazione al GF Vip si fa esplosiva: confidenza a Dayane Mello, crolla tutto (Di sabato 2 gennaio 2021) "Tradimento". Si scalda la situazione al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stefania Orlando viene messa sotto accusa da Dayane Mello e Cecilia Capriotti per la sua intenzione di indicare per le nomination i nomi dei nuovi entrati, tra cui la stessa Capriotti e Carlotta Dell'Isola. Quando la modella brasiliana lo riferisce alle due ragazze, queste ci rimangono malissimo. L'ex dell'Isola dei famosi si sfoga: "Fa tanto l'amica delle donne e poi... L'ho idealizzata allora". La stessa Mello ha poi un confronto piuttosto vivace con la showgirl romana, che però ribadisce la sua linea: pur non avendo fatto nomi su chi intende far eliminare, terrà fede allo "zoccolo duro" del GF. "Voglio portare avanti i veterani che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) "". Si scalda laal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.viene messa sotto accusa dae Cecilia Capriotti per la sua intenzione di indicare per le nomination i nomi dei nuovi entrati, tra cui la stessa Capriotti e Carlotta Dell'Isola. Quando la modella brasiliana lo riferisce alle due ragazze, queste ci rimangono malissimo. L'ex dell'Isola dei famosi si sfoga: "Fa tanto l'amica delle donne e poi... L'ho idealizzata allora". La stessaha poi un confronto piuttosto vivace con la showgirl romana, che però ribadisce la sua linea: pur non avendo fatto nomi su chi intende far eliminare, terrà fede allo "zoccolo duro" del GF. "Voglio portare avanti i veterani che hanno ...

