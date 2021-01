Tour de Ski 2021: Linn Svahn espande i propri limiti, sua anche la 10 km a tecnica classica. Comarella e Franchi nelle 30 (Di sabato 2 gennaio 2021) Linn Svahn non ha nessuna intenzione di fermarsi. La ventunenne svedese si conferma leader della classifica generale del Tour de Ski vincendo anche la 10 km a tecnica classica in Val Mustair. A sorridere alla miglior sprinter dell’ultimo anno abbondante è l’arrivo proprio in volata con un gruppo a sette, nel quale le sue doti veloci emergono chiare nel 30’09?9 che le consegna la vittoria. Alle sue spalle, con una gran rimonta proprio nella volata finale, si posiziona, a 7 decimi, la russa Yulia Stupak (già Belorukova, che ha cambiato cognome per matrimonio), che beffa l’americana Jessie Diggins, fino a quel momento rimasta in maniera solerte sulle tracce di Svahn. Fuori dal podio la svedese Frida Karlsson (+1?4), la tedesca Katharina ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)non ha nessuna intenzione di fermarsi. La ventunenne svedese si conferma leader della classifica generale delde Ski vincendola 10 km ain Val Mustair. A sorridere alla miglior sprinter dell’ultimo anno abbondante è l’arrivoo in volata con un gruppo a sette, nel quale le sue doti veloci emergono chiare nel 30’09?9 che le consegna la vittoria. Alle sue spalle, con una gran rimontao nella volata finale, si posiziona, a 7 decimi, la russa Yulia Stupak (già Belorukova, che ha cambiato cognome per matrimonio), che beffa l’americana Jessie Diggins, fino a quel momento rimasta in maniera solerte sulle tracce di. Fuori dal podio la svedese Frida Karlsson (+1?4), la tedesca Katharina ...

