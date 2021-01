Taranto, gettano il frigorifero dal terzo piano per festeggiare il nuovo anno. Bonelli (Verdi): “Questi comportamenti vanno sanzionati. Vergogna” (Di sabato 2 gennaio 2021) Un video, condiviso su facebook dal coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ritrae tre uomini mentre gettano un grosso frigorifero dalla finestra della loro abitazione. Il frigorifero dopo un volo di tre piani si schianta al suolo tra le risate degli autori del gesto e di chi li stava riprendendo: “Cara Polizia di Stato, Questura e Procura di Taranto ricevo questo video da Taranto – commenta Bonelli -. Pubblico solo questo video perché ce n’è un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o una scacciacani. Questi comportamenti vanno sanzionati! Non si può tollerare che cittadini perbene debbano subire Questi gesti pericolosi e violenti . ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Un video, condiviso su facebook dal coordinatore nazionale dei, Angelo, ritrae tre uomini mentreun grossodalla finestra della loro abitazione. Ildopo un volo di tre piani si schianta al suolo tra le risate degli autori del gesto e di chi li stava riprendendo: “Cara Polizia di Stato, Questura e Procura diricevo questo video da– commenta-. Pubblico solo questo video perché ce n’è un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o una scacciacani.! Non si può tollerare che cittadini perbene debbano subiregesti pericolosi e violenti . ...

