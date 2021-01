Spagna, incidente casalingo per Eusebio Sacristan: l’allenatore è in coma (Di sabato 2 gennaio 2021) Eusebio Sacristan è attualmente in coma, nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Clinico di Valladoid. l’allenatore iberico, ex di Celta Vigo e Real Sociedad, ha subito un infortunio traumatico, causato da una rovinosa caduta tra le mura delle propria casa. I medici curanti hanno deciso di indurre un coma farmacologico, a causa delle situazioni in crescente peggioramento di Sacristan. Il tecnico è in condizioni stabili, seppur la sua situazione sia costantemente monitorata e si attendono ulteriori responsi in merito alla sua salute. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021)è attualmente in, nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Clinico di Valladoid.iberico, ex di Celta Vigo e Real Sociedad, ha subito un infortunio traumatico, causato da una rovinosa caduta tra le mura delle propria casa. I medici curanti hanno deciso di indurre unfarmacologico, a causa delle situazioni in crescente peggioramento di. Il tecnico è in condizioni stabili, seppur la sua situazione sia costantemente monitorata e si attendono ulteriori responsi in merito alla sua salute. SportFace.

