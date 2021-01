Senza Nome: il bar bolognese premiato da Mattarella (Di sabato 2 gennaio 2021) Il bar bolognese Senza Nome premiato da Mattarella: esempio di inclusione. Sara Longhi e Alfonso Marrazzo sono Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana Moto d’orgoglio a Bologna e in Emilia-Romagna per l’onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Sara Longhi e Alfonso Marrazzo: da oggi sono Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Il barda: esempio di inclusione. Sara Longhi e Alfonso Marrazzo sono Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana Moto d’orgoglio a Bologna e in Emilia-Romagna per l’onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito a Sara Longhi e Alfonso Marrazzo: da oggi sono Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica… L'articolo Corriere Nazionale.

