Sampdoria: i convocati di Claudio Ranieri per la partita contro la Roma (Di sabato 2 gennaio 2021) Al termine dell’allenamento mattutino a Bogliasco, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la prima partita dell’anno, in programma domani, domenica, allo stadio “Olimpico” contro la Roma (ore 15.00). Restano fuori dall’elenco gli indisponibili Alex Ferrari (lavoro di recupero in palestra), Manolo Gabbiadini (terapie e fisioterapia) e Nik Prelec (individuale sul campo). Seppur squalificato, partirà invece con la squadra Keita Balde. Di seguito la lista dei blucerchiati arruolati per la sfida con i giallorossi. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: La ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Al termine dell’allenamento mattutino a Bogliasco, l’allenatore dellaha diramato la lista deiper la primadell’anno, in programma domani, domenica, allo stadio “Olimpico”la(ore 15.00). Restano fuori dall’elenco gli indisponibili Alex Ferrari (lavoro di recupero in palestra), Manolo Gabbiadini (terapie e fisioterapia) e Nik Prelec (individuale sul campo). Seppur squalificato, partirà invece con la squadra Keita Balde. Di seguito la lista dei blucerchiati arruolati per la sfida con i giallorossi. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: La ...

