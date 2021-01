Principe Harry umiliato dal “no” della regina Elisabetta: “Solo due secondi per rifiutare la proposta” (Di sabato 2 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo cui il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero pronti a rivedere gli accordi della Megxit. Ma se la coppia dei duchi di Sussex vorrebbe prorogare il proprio status nella Famiglia Reale, pare che la Sovrana la pensi diversamente. Si dice, infatti, che la regina … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 2 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo cui ile la moglie Meghan Markle sarebbero pronti a rivedere gli accordiMegxit. Ma se la coppia dei duchi di Sussex vorrebbe prorogare il proprio status nella Famiglia Reale, pare che la Sovrana la pensi diversamente. Si dice, infatti, che la… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

