Pochettino-PSG: il matrimonio è ufficiale (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo diversi giorni è arrivata l'ufficialità del matrimonio Pochettino-PSG. Che contratto ha firmato il tecnico? Ora è ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG. L'argentino subentrerà al tecnico tedesco Tuchel, esonerato dopo tre anni di permanenza sulla panchina del club parigino. Si tratta di un ritorno per Pochettino, dato che durante la sua carriera da giocatore ha militato nel PSG dal 2001 al 2003, raccogliendo settanta presenze e siglando quattro reti. Il tecnico ex Tottenham ha firmato un contratto che lo legherà al PSG fino al 30 giugno 2022, più un anno opzionale. Guadagnerà una cifra attorno ai 7 milioni lordi annuali. Il tecnico argentino ha superato quindi la forte candidatura di Massimiliano Allegri, fermo da diverso tempo dopo l'esperienza alla Juve, e Thiago ...

