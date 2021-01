"Non c'è ancora l'elenco delle sedi di somministrazione del vaccino", dice Arcuri (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - "ancora in divenire". Così Domenico Arcuri, il commissario straordinario di governo per l'emergenza coronavirus, in merito alla richiesta di rendere noto l'elenco completo dei centri vaccinali designati per la somministrazione del vaccino. E quindi "non si dispone ancora di un'elencazione dei centri vaccinali", come invece richiesto da un rappresentante di ZetaLuiss, la testata online della scuola di giornalismo "Massimo Baldini" dell'Università Luiss di Roma. Richiesta formulata da un giornalista della testata attraverso un'istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata il 28 dicembre al Ministero della Salute e agli uffici per l'emergenza Covid. ZetaLuiss rileva oggi che la vaccinazione nelle regioni procede a rilento con gravi rischi per i ... Leggi su agi (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - "in divenire". Così Domenico, il commissario straordinario di governo per l'emergenza coronavirus, in merito alla richiesta di rendere noto l'completo dei centri vaccinali designati per ladel. E quindi "non si disponedi un'elencazione dei centri vaccinali", come invece richiesto da un rappresentante di ZetaLuiss, la testata online della scuola di giornalismo "Massimo Baldini" dell'Università Luiss di Roma. Richiesta formulata da un giornalista della testata attraverso un'istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata il 28mbre al Ministero della Salute e agli uffici per l'emergenza Covid. ZetaLuiss rileva oggi che la vaccinazione nelle regioni procede a rilento con gravi rischi per i ...

NaliOfficial : Come sarà il 2021 non lo so ancora, ma so che ci sono un sacco di cose che voglio fare. Quindi, caro 2021, non fare… - vladiluxuria : All’ Università Europea di Roma si insegna che i gay sono malati e che la procreazione è idonea solo per “atto coni… - chetempochefa : “Sono stupefatta ancora da gente che dice: io non mi vaccino, assolutamente no. Ma come, è un anno che aspettiamo q… - pattygrasso : RT @LDRaimondo: Il #2021 deve essere un anno di consolidamento di quanto imparato durante i mesi di emergenza, che ancora oggi viviamo. Sul… - checazz0vuoi : @vaniiIlasky non ha ancora messo nulla ok -

Ultime Notizie dalla rete : Non ancora Atalanta-Sassuolo, Gomez ancora non convocato: si allena in orari diversi Goal.com Maltempo a Napoli: albero cade in piazza Cavour, motociclista resta ferito nel tentativo di scansarlo

Una tragedia sfiorata tra piazzetta Gagliardi e piazza Cavour. Poco dopo le 18.45 un albero è caduto lungo la carreggiata, senza per fortuna provocare danni, eccetto un centauro rimasto ...

Intervista – Neri Parenti:«Io, regista dei cinepanettoni, vi racconto cosa si nasconde dietro la risata»

Natale è tempo di tradizioni, accanto ai biglietti di auguri, l'albero acceso dalle lampadine colorate, i regali dell'ultimo minuto, le domande impertinenti della vecchia zia la sera del cen ...

Una tragedia sfiorata tra piazzetta Gagliardi e piazza Cavour. Poco dopo le 18.45 un albero è caduto lungo la carreggiata, senza per fortuna provocare danni, eccetto un centauro rimasto ...Natale è tempo di tradizioni, accanto ai biglietti di auguri, l'albero acceso dalle lampadine colorate, i regali dell'ultimo minuto, le domande impertinenti della vecchia zia la sera del cen ...