MotoGP | le dieci mosse di mercato più iconiche dell' ultimo decennio

Come ogni inverno, anche quello tra le stagioni 2020 e 2021 si fonda sull'attesa. L'attesa che le moto tornino in pista ovviamente, ma anche (e soprattutto forse) quella di vedere ...

Il 2021 vedrà tanti piloti al debutto con nuovi team e nuove moto. Ripercorriamo così i cambi di colori più significativi degli ultimi anni: da Stoner in Honda a Rossi in Ducati, fino a Mir in Suzuki ...

MotoGP 2021: l’elenco completo dei capitecnici ‘box to box’

Dieci capitecnici della MotoGP cambieranno pilota di riferimento nella stagione 2021. Alberto Giribuola, ex di Andrea Dovizioso, seguirà Enea Bastianini.

