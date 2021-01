Mike Tyson continuerà a combattere! “Farò esibizioni. Ho ricevuto molte richieste”. Nel 2021 ancora sul ring! (Di sabato 2 gennaio 2021) Mike Tyson ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel 2021. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni suonati. A 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, il ribattezzato Iron Mike si era rimesso i guantoni per disputare un incontro di esibizione contro l’altra grande icona Roy Jones Jr. (il match terminò con un salomonico pareggio). Il pugile statunitense ha fondato la Legends Only League, una lega in cui ex campioni di grandissimo livello daranno vita a eventi sportivi imperdibili. In un’intervista concessa a Patrick Mouratoglou, il già Campione del Mondo dei pesi massimi ha dichiarato: “Voglio continuare a fare esibizioni pubbliche. La prossima volta andrà addirittura meglio dell’ evento ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni suonati. A 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, il ribattezzato Ironsi era rimesso i guantoni per disputare un incontro di esibizione contro l’altra grande icona Roy Jones Jr. (il match terminò con un salomonico pareggio). Il pugile statunitense ha fondato la Legends Only League, una lega in cui ex campioni di grandissimo livello daranno vita a eventi sportivi imperdibili. In un’intervista concessa a Patrick Mouratoglou, il già Campione del Mondo dei pesi massimi ha dichiarato: “Voglio continuare a farepubbliche. La prossima volta andrà addirittura meglio dell’ evento ...

BeBlueBall : Quando sei su un ring, puoi correre, ma non puoi scappare. (Mike Tyson) - p4tinhoo : @iTzAureliano @BruceNerAzzurro @TURCO10ACM QUESTO NON È UN GIOCO TI DICO DURI POCO A TE TI MANGIO IL LOBO MIKE TYSON - GruwFrequency : RT @Queenie_Boy: Ho appena guardato di Mike Tyson ospite nel podcast di Logan Paul e non posso riprendermi più da quanto fa ridere. A un ce… - Queenie_Boy : Ho appena guardato di Mike Tyson ospite nel podcast di Logan Paul e non posso riprendermi più da quanto fa ridere.… - Eurosport_IT : Appuntamento imperdibile per gli amanti della boxe ???? #Boxe | #Tyson -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Tyson Mike Tyson, record di incassi per il suo ritorno sul ring contro Jones Corriere dello Sport.it Mike Tyson continuerà a combattere! “Farò esibizioni. Ho ricevuto molte richieste”. Nel 2021 ancora sul ring!

Mike Tyson ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel 2021. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni suonati. A 15 ...

Google, da Michael Jordan a Suarez e Brady: la top 10 degli atleti più cercati nel 2020. Con una sorpresa

Diego Maradona e Kobe Bryant a parte, la classifica degli sportivi più ricercati in rete regala diversi colpi di scena ...

Mike Tyson ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel 2021. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni suonati. A 15 ...Diego Maradona e Kobe Bryant a parte, la classifica degli sportivi più ricercati in rete regala diversi colpi di scena ...