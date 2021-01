Meteo domani domenica 3 gennaio: ciclone in azione, allerta in varie regioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Meteo domani domenica 3 gennaio: ciclone in azione con le correnti fredde dal Nord Europa che si abbattono sulle nostre regioni. La situazione La prima domenica dell’anno si caratterizzerà ancora una volta per il tempo instabile e situazioni di criticità in varie regioni a causa della presenza sulla penisola del ciclone proveniente dal Nord Europa. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 gennaio 2021)incon le correnti fredde dal Nord Europa che si abbattono sulle nostre. La situLa primadell’anno si caratterizzerà ancora una volta per il tempo instabile e situazioni di criticità ina causa della presenza sulla penisola delproveniente dal Nord Europa. L'articolo proviene da Leggilo.org.

