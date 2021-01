"Mattarella ha richiamato all'azione e alla coesione, come gli oratori greci" (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - "Costruttori", "solidarietà" "memoria". Sono le parole chiave che Sergio Mattarella ha utilizzato nel suo discorso di fine anno, scelte non a caso, e che insieme all'invito alla coesione richiamano gli oratori nell'antichità. "Il discorso di Mattarella è quello di un capo autorevole costruito con una retorica perfettamente calibrata e rilanciata: il termine 'Costruttori' è interessantissimo perchè concreto e si rivolge a noi come persone reali, mentre 'Memoria' si rivolge contro coloro che vogliono cancellare il passato, la storia del nostro Paese. E qualsiasi grande oratore sapeva che bisognava incitare alla coesione e respingere la divisione", spiega all'AGI Laura Pepe, docente di Diritto greco antico all'Universita' di Milano e autrice per Laterza del fortunato 'La voce delle ... Leggi su agi (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - "Costruttori", "solidarietà" "memoria". Sono le parole chiave che Sergio Mattarella ha utilizzato nel suo discorso di fine anno, scelte non a caso, e che insieme all'invitorichiamano glinell'antichità. "Il discorso di Mattarella è quello di un capo autorevole costruito con una retorica perfettamente calibrata e rilanciata: il termine 'Costruttori' è interessantissimo perchè concreto e si rivolge a noipersone reali, mentre 'Memoria' si rivolge contro coloro che vogliono cancellare il passato, la storia del nostro Paese. E qualsiasi grande oratore sapeva che bisognava incitaree respingere la divisione", spiega all'AGI Laura Pepe, docente di Diritto greco antico all'Universita' di Milano e autrice per Laterza del fortunato 'La voce delle ...

fisco24_info : 'Mattarella ha richiamato all'azione e alla coesione, come gli oratori greci': AGI - 'Costruttori', 'solidarietà' '… - LucianoQuaranta : RT @Agenzia_Italia: 'Mattarella ha richiamato all'azione e alla coesione, come gli oratori greci' - Agenzia_Italia : 'Mattarella ha richiamato all'azione e alla coesione, come gli oratori greci' - AreaDem : RT @Deputatipd: Il Presidente #Mattarella ha richiamato ancora una volta tutti alla responsabilità e all’unità, alla condivisione di quei v… - pdimola : RT @Deputatipd: Il Presidente #Mattarella ha richiamato ancora una volta tutti alla responsabilità e all’unità, alla condivisione di quei v… -