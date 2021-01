Massimiliano Ossini: età, altezza, peso, fisico, origini, la moglie, i 3 figli (Di sabato 2 gennaio 2021) Bella presenza, semplicità, sorriso e capacità comunicative: con queste qualità Massimiliano Ossini non ha certo fatto fatica a farsi amare dal pubblico italiano. Oggi è uno dei conduttori tv più amati dal pubblico e vanta un passato da modello. Ma, a quanto pare, la televisione è ormai la sua scelta definitiva. Napoletano di nascita, ha frequentato l’università a Milano, laureandosi in Scienze della comunicazione. L’inizio di un percorso professionale brillante. Massimiliano Ossini lo abbiamo visto muovere i primi passi in Disney Channel, poi affermandosi a Notti sul Ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, vincendo l’edizione del 2005. Di lì il passo verso una meritata affermazione è stato rapido, quando la Rai ha affidato proprio a lui programmi di prima fascia in termini di importanza e pubblico. Oggi è il ... Leggi su tuttivip (Di sabato 2 gennaio 2021) Bella presenza, semplicità, sorriso e capacità comunicative: con queste qualitànon ha certo fatto fatica a farsi amare dal pubblico italiano. Oggi è uno dei conduttori tv più amati dal pubblico e vanta un passato da modello. Ma, a quanto pare, la televisione è ormai la sua scelta definitiva. Napoletano di nascita, ha frequentato l’università a Milano, laureandosi in Scienze della comunicazione. L’inizio di un percorso professionale brillante.lo abbiamo visto muovere i primi passi in Disney Channel, poi affermandosi a Notti sul Ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, vincendo l’edizione del 2005. Di lì il passo verso una meritata affermazione è stato rapido, quando la Rai ha affidato proprio a lui programmi di prima fascia in termini di importanza e pubblico. Oggi è il ...

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A “Lineabianca” la montagna di Roma – Su Rai1 con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A “Lineabianca” la montagna di Roma – Su Rai1 con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ LINEABIANCA ” * « IN VIAGGIO CON MASSIMILIANO OSSINI E GIULIA CAPOCCHI SULLA “MONTAGNA DI ROMA”, NELL’ALT… - federjzska : RT @_RoteFuchs: Massimiliano Ossini è come il vino, più invecchia più è bono #LAnnoCheVerrà - _RoteFuchs : Massimiliano Ossini è come il vino, più invecchia più è bono #LAnnoCheVerrà -