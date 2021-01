Lettera di minacce a Toti | «Ristoranti e bar aperti o… conosce le bombe»? La replica del governatore

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il clima è rovente e la crisi che ristagna infiamma la situazione. Ma scagliarsi contro unnon aiuta certo a risolvere le cose. E invece, qualcuno ha pensato bene di mandare unadi. Nella missiva, indirizzata aldella Liguria. Arrivata via posta in regione, e acquisita dalla Digos di Genova, si legge: «Le consiglio vivamente di tenerei bar e i, per Natale, diversamente faremo disastri.le? … Ok». Un odioso ricatto che emerge a chiare lettere dai toni e dalle parole delladiarrivata alligure.di: la ...