Juve, Pirlo racconta la riunione interna e gli obiettivi del 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Juve, parla Pirlo pre-Udinese: "Abbiamo parlato per superare il ko con la Fiorentina, fissati gli obiettivi per la stagione" Andrea Pirlo spiega a JTV il momento della sua Juve in questo inizio di 2021: "Il gruppo sta bene dopo un periodo di riposo. Ci siamo ritrovati vogliosi di ripartire dopo il brutto ko con la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

