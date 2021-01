Inzaghi: «Milan? Non sarà mai una gara come le altre. Tanti applausi a Pioli» (Di sabato 2 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: queste le parole del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico del Benevento riportate da Ottopagine.it. Milan – «Non sarà mai una gara come le altre. Per novanta minuti ognuno darà tutto se stesso per vincere, poi dopo torneremo l’uno tifoso dell’altro. sarà emozionante, un po’ come accaduto con mio fratello che è stato umanamente difficile affrontarlo. E’ chiaro che per novanta minuti si cercherà di fare il meglio per la propria squadra». DIFESA – «Penso sempre che ci voglia un certo equilibrio. I campionati li ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: queste le parole del tecnico del Benevento Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Queste le parole del tecnico del Benevento riportate da Ottopagine.it.– «Nonmai unale. Per novanta minuti ognuno darà tutto se stesso per vincere, poi dopo torneremo l’uno tifoso dell’altro.emozionante, un po’accaduto con mio fratello che è stato umanamente difficile affrontarlo. E’ chiaro che per novanta minuti si cercherà di fare il meglio per la propria squadra». DIFESA – «Penso sempre che ci voglia un certo equilibrio. I campionati li ...

