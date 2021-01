Il governo e la partita dei "responsabili": Udc e Cambiamo si sfilano (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - La partita dei 'responsabili'. E' dalla conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte che sono tornate in auge le ricostruzioni sul presunto pacchetto di parlamentari che sarebbero pronti a puntellare il governo in carica, nel caso in cui Italia viva si sfilasse dall'esecutivo, lasciando la maggioranza sotto di 48, 18 al Senato e 30 alla Camera. Malgrado il presidente del Consiglio abbia espressamente smentito la volontà di andare alla Camera alla "ricerca" di altre maggioranze, è stato il suo riferimento alla necessità di un "passaggio parlamentare", in caso di rottura con Matteo Renzi, ad alimentare nuove voci e indiscrezioni. "Se verrà meno la fiducia di una forza maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti si assumeranno le proprie responsabilità", ha scandito Conte. "Fare opzioni e ... Leggi su agi (Di sabato 2 gennaio 2021) AGI - Ladei ''. E' dalla conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte che sono tornate in auge le ricostruzioni sul presunto pacchetto di parlamentari che sarebbero pronti a puntellare ilin carica, nel caso in cui Italia viva si sfilasse dall'esecutivo, lasciando la maggioranza sotto di 48, 18 al Senato e 30 alla Camera. Malgrado il presidente del Consiglio abbia espressamente smentito la volontà di andare alla Camera alla "ricerca" di altre maggioranze, è stato il suo riferimento alla necessità di un "passaggio parlamentare", in caso di rottura con Matteo Renzi, ad alimentare nuove voci e indiscrezioni. "Se verrà meno la fiducia di una forza maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti si assumeranno le proprietà", ha scandito Conte. "Fare opzioni e ...

pablo__liberal : @gildo1959 @MauroFalini @cirobuonajuto @ERivetta @matteorenzi @mattinodinapoli @ItaliaViva Per capire, quelli ordin… - aspirantestoico : RT @FerdinandoC: È il 2 gennaio dell'anno più importante della storia d'Italia, la vaccinazione è partita con tante incognite e l'attenzion… - AlabardaTS : @Fiero70600786 @gabryjoy @PaolinoNapolit7 @Priscil89660680 @cieloitalia_ @MariaRo51490621 @Antonio76278652… - iostoconMeloni1 : RT @adolfo_urso: La guerra #Renzi/Conte sul #Recoveryfund fa emergere l’allarme sulla sostenibilità del #debito che le manovre del #governo… - AThelemis : @ValeryMell1 @Masssimilianoo E non stiamo considerando il vero bau bau... la partita fra Trump e Biden NON è chiusa… -

Ultime Notizie dalla rete : governo partita Il governo e la partita dei "responsabili": Udc e Cambiamo si sfilano AGI - Agenzia Giornalistica Italia Acc, il Governo al lavoro per mettere al sicuro il salvataggio

I sindacati hanno scritto una lettera ai prefetti di Torino e Belluno per chiedere un incontro urgente con il governo sulla Wanbao-Acc di Borgo Valbelluna (Belluno), interessata dal piano industriale ...

Fisco: Bernini, 'governo contro mondo produttivo e proprietà'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il nuovo anno parte ancora all’insegna dell’avversione ideologica di questo governo nei confronti del mondo produttivo e della proprietà privata: i 50 milioni tra cartelle ...

I sindacati hanno scritto una lettera ai prefetti di Torino e Belluno per chiedere un incontro urgente con il governo sulla Wanbao-Acc di Borgo Valbelluna (Belluno), interessata dal piano industriale ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il nuovo anno parte ancora all’insegna dell’avversione ideologica di questo governo nei confronti del mondo produttivo e della proprietà privata: i 50 milioni tra cartelle ...