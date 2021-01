GF Vip | notte di fuoco per Giulia e Pierpaolo | travolti dalla passione a letto E la regia stacca

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Da qualche giorno nella Casa del GF Vip è nata una nuova coppia. Quella formata daSalemi ePretelli che, dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, hanno piano piano consolidato la loro complicità fino a lasciarsi travolgeredavanti alle telecamere. È cominciato tutto con un bacio sotto al vischio per Natale, poi laè esplosa in piscina e ora i due gieffini non si nascondono più, anzi. Anche nella puntata di Capodannohanno regalato al pubblico, che ormai li chiama i “Prelemi”, un bacio rovente. Bacio che è stato poi criticato da Tommaso Zorzi coi diretti interessati e altri inquilini della Casa: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti ...