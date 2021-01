GF Vip, altra novità: la notizia è appena arrivata. Ma i vipponi non sanno ancora nulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Il GF Vip di Alfonso Signorini ha tenuto compagnia al pubblico anche a Capodanno. Il 31 dicembre è infatti andata in onda una lunghissima puntata speciale del reality con tantissime sorprese oltre al tradizionale brindisi allo scoccare della mezzanotte. Dalle esibizioni di Valeria Marini, Rita Rusic, Cristiano Malgioglio e Stash nella Casa a quelle di canto e ballo dei vipponi stessi, che si sono sfidati dopo essere stati divisi in due squadre. E così i concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip hanno iniziato il 2021 a Cinecittà. Dove resteranno ancora a lungo, televoto permettendo, perché a quanto pare il programma si allunga ancora. E dire che sarebbe dovuto terminare a dicembre scorso… Sapevamo già che i vertici Mediaset hanno deciso di allungare la trasmissione fino a febbraio. (Continua dopo la foto) La finale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Il GF Vip di Alfonso Signorini ha tenuto compagnia al pubblico anche a Capodanno. Il 31 dicembre è infatti andata in onda una lunghissima puntata speciale del reality con tantissime sorprese oltre al tradizionale brindisi allo scoccare della mezzanotte. Dalle esibizioni di Valeria Marini, Rita Rusic, Cristiano Malgioglio e Stash nella Casa a quelle di canto e ballo deistessi, che si sono sfidati dopo essere stati divisi in due squadre. E così i concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip hanno iniziato il 2021 a Cinecittà. Dove resterannoa lungo, televoto permettendo, perché a quanto pare il programma si allunga. E dire che sarebbe dovuto terminare a dicembre scorso… Sapevamo già che i vertici Mediaset hanno deciso di allungare la trasmissione fino a febbraio. (Continua dopo la foto) La finale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip altra Grande Fratello Vip, altra bomba su Elisabetta Gregoraci: "In certe sere ero il suo amante". La lista dei suoi uomini segreti LiberoQuotidiano.it Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo brasiliano da 17milioni di follower»

C’è da tempo una guerra in atto legata al Grande Fratello Vip ed in particolare al televoto, soprattutto per via dei tanti voti brasiliani che giungerebbero in favore di Dayane Mello. Gf Vip , televot ...

GF Vip 5: notte hot per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – Video

E’ scoppiata la passione ‘carnale’ nella casa del Grande Fratello Vip 5? Sembrerebbe proprio di sì. La scorsa notte, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, rinchiusi nel cucurio dopo aver perso la gara a ...

