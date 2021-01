Festa in 126 nel resort di lusso | multe da 400 euro a testa Codacons | ' Milioni di italiani hanno rinunciato al Capodanno'

Agenzia_Ansa : Festa di lusso in hotel tradita dai social, multati in 126. La gente ballava e brindava senza indossare la mascheri… - MediasetTgcom24 : Capodanno, festa nel resort di lusso sul Lago di Garda: 126 persone multate #capodanno - Open_gol : Multati tutti i 126 partecipanti - LucillaMasini : RT @opificioprugna: Capodanno, festa nel resort di lusso sul Lago di Garda. Postano foto e video sui social: 126 persone multate. Ci avete… - Giugia89 : RT @opificioprugna: Capodanno, festa nel resort di lusso sul Lago di Garda. Postano foto e video sui social: 126 persone multate. Ci avete… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa 126

Durante Capodanno le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare una festa in un resort di lusso. Sono ben 126 le persone multate.Festa di Capodanno in un resort del Garda, a Padenghe. E' intervenuto il titolare dell’hotel per chiedere scusa e spiegare.