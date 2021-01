Festa di Capodanno sul Garda, parla il titolare del resort: «Mi scuso, ma dovevo sopravvivere: quel pranzo però era legale» – Video (Di sabato 2 gennaio 2021) Travolto dalle polemiche per il veglione di Capodanno che si è svolto nel suo resort sul Garda, il proprietario dell’hotel Splendido Bay Luxury resort Ivan Favalli ha provato a difendersi con un Video su Facebook. Dopo il polverone sollevato per le immagini diffuse sui social, sfuggite al divieto di diffusione che gli stessi organizzatori avrebbero richiesto, Favalli ha spiegato che tutto si sarebbe svolto nella totale legalità, visto che l’hotel poteva essere aperto e poteva servire i pasti ai suoi ospiti, come previsto dalle regole anche in zona rossa secondo il decreto Natale sull’emergenza Coronavirus. Le prenotazioni negli ultimi giorni però sarebbero state tante, al punto da rendere complicato servire i pranzi in tutte le camere: «Abbiamo organizzato un pranzo ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) Travolto dalle polemiche per il veglione diche si è svolto nel suosul, il proprietario dell’hotel Splendido Bay LuxuryIvan Favalli ha provato a difendersi con unsu Facebook. Dopo il polverone sollevato per le immagini diffuse sui social, sfuggite al divieto di diffusione che gli stessi organizzatori avrebbero richiesto, Favalli ha spiegato che tutto si sarebbe svolto nella totale legalità, visto che l’hotel poteva essere aperto e poteva servire i pasti ai suoi ospiti, come previsto dalle regole anche in zona rossa secondo il decreto Natale sull’emergenza Coronavirus. Le prenotazioni negli ultimi giornisarebbero state tante, al punto da rendere complicato servire i pranzi in tutte le camere: «Abbiamo organizzato un...

