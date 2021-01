F1 | Yuki Tsunoda in Alpha Tauri darà del filo da torcere a Gasly

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tra pochi mesi la F1 sarà al via della sua 71esima edizione e, neo acquisto della Scuderia, potrebbe svolgere il ruolo di primo antagonista di Pierrenel giro di poche gare. Questo almeno secondo l’opinione di Trevor Carlin, Team Manager e proprietario dell’omonima squadra di Formula 2, che nel 2020 da poco concluso ha potuto ammirare il talento del giovane pilota giapponese. F1, percorso già in salita Dopo una stagione contraddistinta da una crescita esponenziale,è stato scelto come seconda guida per il teamdi Formula 1. Il giapponese affianca dunque Pierre, che grazie ad un 2020 ...