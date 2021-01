Crystal Palace – Sheffield United | pronostico del 2 gennaio 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il difensore delGary Cahill è in dubbio per un infortunio al tendine del ginocchio, ma gli Eagles non hanno nuovi problemi di forma fisica. Il centrocampista Luka Milivojevic è a un’ammonizione per incorrere in uno stop forzato. Lomonitorerà diversi giocatori che hanno subito lievi ferite durante la sconfitta infrasettimanale a Burnley. Un certo numero di giocatori e membri dello staff senza nome hanno perso quella partita a seguito di test positivi sul coronavirus e saranno di nuovo assenti, mentre John Lundstram rientra dopo un stop di tre partite. Ecco il nostroper, che si gioca oggi, 2, alle ore ...