Covid, l'Oms approva il vaccino Pfizer (Di sabato 2 gennaio 2021) L'organizzazione mondiale della sanità ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) L'organizzazione mondiale della sanità hato il-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in ...

