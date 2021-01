Collina | “Fuorigioco e fallo di mano le cose su cui bisogna migliorare Frappart? Non deve fare più notizia”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) Pierluigi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del Var e di come va migliorato l’utilizzo dello strumento:“I cambiamenti recenti più importanti sono stati il calcio di rinvio da giocare dentro l’area e il considerare punibile ildi, anche se involontario, immediatamente prima di un gol. Segnare grazie allaè sembrato non etico.direstano le aree critiche. Qualcuno sostiene che oggi non esiste più l’involontarietà ma non è vero. La volontarietà era ed è una delle fattispecie di punibilità, insieme ad altre non volontarie ma colpose.Quante volte un giocatore colpisce volontariamente il pallone all’interno della propria area di rigore? Quasi mai. La stragrande maggioranza sono braccia in posizione non ...