Che Dio ci aiuti 6 | e Azzurra Francesca Chillemi diventauna novizia!

Che Dio ci aiuti 6: e Azzurra (Francesca Chillemi) diventa...una novizia! (Di sabato 2 gennaio 2021) Torna la suora più amata d’Italia per dirci ancora una volta che accoglienza, maternità, perdono, rispetto per le differenze non sono parole vuote, ma valori polari della vita di tutti, indipendentemente... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 gennaio 2021) Torna la suora più amata d’Italia per dirci ancora una volta che accoglienza, maternità, perdono, rispetto per le differenze non sono parole vuote, ma valori polari della vita di tutti, indipendentemente...

Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - Pontifex_it : La benedizione e la lode che Dio più gradisce è l’amore fraterno. Per questo diamo lode a Lui, perché crediamo e sa… - duxfightdemon : RT @Corvonero75: ''La parola della croce è infatti stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è p… - conn_terence : Hassibe ma che ne dici di implodere Sparisci dio merda Fai un favore al mondo -