Cessione Inter, Zhang smentisce le ultime voci: "notizie prive di fondamento" (Di sabato 2 gennaio 2021) Nelle ultime ore sono circolate voci su una possibile Cessione dell'Inter, con Zhang che avrebbe pensato di lasciare il club. Tutto sarebbe nato dopo l'inizio della pandemia da Coronavirus ed accentuato dai risultati in campo con l'eliminazione in Champions League. I nerazzurri sono pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, ma sono stati esclusi rinforzi di un certo spessore, si procederà al massimo con acquisti a basso costo, con l'inserimento di contropartite o prestiti. Molto dipenderà anche da eventuali cessioni. Cessione Inter, il comunicato dei nerazzurri L'Inter ha deciso di uscire allo scoperto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare ...

