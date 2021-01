Anthony Hopkins, a 83 anni confessa: “L’alcol mi stava uccidendo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Anthony Hopkins, celebrando i suoi 83 anni l’attore confessa i problemi di alcolismo: “Mi stavo uccidendo”, ha detto. Anthony Hopkins ha tenuto un discorso davvero commovente in occasione del suo 82esimo compleanno. Quest’anno l’attore ha festeggiato anche i 45 anni senza alcol, e ha voluto condividere un messaggio di speranza con i propri followers su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021), celebrando i suoi 83l’attorei problemi di alcolismo: “Mi stavo”, ha detto.ha tenuto un discorso davvero commovente in occasione del suo 82esimo compleanno. Quest’anno l’attore ha festeggiato anche i 45senza alcol, e ha voluto condividere un messaggio di speranza con i propri followers su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

percaliginem : @Veritatisvis io venduta a anthony hopkins sempre e per sempre, uno dei miei film preferiti consiglio moltissimo?? - JackieMilesiF : Anthony Hopkins festeggia 45 anni da sobrio: 'Ragazzi, non arrendetevi mai' - Giornaleditalia : Anthony Hopkins festeggia compleanno e Capodanno spegnendo le candeline sui social - mistermeo : RT @repubblica: Anthony Hopkins festeggia 45 anni da sobrio: 'Ragazzi, non arrendetevi mai' - mistermeo : RT @MarvelNewsIT: Oggi è il compleanno di Anthony Hopkins. Lasciate nei commenti degli auguri degni del Re di Asgard! -