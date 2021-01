Xbox augura buon anno ai suoi fan e lo fa condividendo il video 'Year in Review' (Di venerdì 1 gennaio 2021) È stato detto moltissime volte e probabilmente si continuerà a dire, ma il 2020 è stato un anno diverso. L'industria dei giochi lo ha sentito su tutta la linea, poiché diversi giochi sono stati rinviati a causa della pandemia da COVID-19. Tuttavia, ci sono stati anche momenti importanti, sia per Microsoft che per Sony, visto che le loro due console next-gen hanno visto la luce a novembre del 2020. Ma non è tutto, la società di Redmond lo sa e ha pubblicato un video che ripercorre l'intero anno passato. Oltre ovviamente ai lanci di Xbox Series X/S, il video di Microsoft che si intitola "Year in Review", mostra molti dei suoi giochi annunciati o lanciati, da Microsoft Flight Simulator a Fable. Forse la cosa più importante è che il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 gennaio 2021) È stato detto moltissime volte e probabilmente si continuerà a dire, ma il 2020 è stato undiverso. L'industria dei giochi lo ha sentito su tutta la linea, poiché diversi giochi sono stati rinviati a causa della pandemia da COVID-19. Tuttavia, ci sono stati anche momenti importanti, sia per Microsoft che per Sony, visto che le loro due console next-gen hvisto la luce a novembre del 2020. Ma non è tutto, la società di Redmond lo sa e ha pubblicato unche ripercorre l'interopassato. Oltre ovviamente ai lanci diSeries X/S, ildi Microsoft che si intitola "in", mostra molti deigiochi annunciati o lanciati, da Microsoft Flight Simulator a Fable. Forse la cosa più importante è che il ...

Microsoft ripercorre il 2020 in un video in cui fa gli auguri a tutti i videogiocatori per il 2021: vediamolo insieme!

