Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 11 | 30

(Di venerdì 1 gennaio 2021)DEL 1 GENNAIOORE 11.20 FT BUON GIORNO E BUON ANNO NUOVO. BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code all’altezza dell’uscita cassia bis ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLAPER Oggi #1gennaio SEGNA CODICE GIALLO per le successive 24 ore. criticità idrogeologica e idraulica con rovesci E brevi temporali. INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA E MODERARE LA VELOCITA’ ANCHE SECONDO LE CONDIZIONI DEL PIANO VIABILE DA IERI E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ...