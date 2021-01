Simone Moro costretto a rinviare di 24 ore la nuova spedizione: il tampone non va bene (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’alpinista bergamasco Simone Moro ha dovuto rinviare di 24 ore la partenza per la sua nuova missione invernale al Manaslu, in Nepal. La causa è da ricercare in alcuni problemi burocratici con il tampone. Moro avrebbe dovuto partire il 31 dicembre. Grazie a un nuovo test effettuato a tempo record a Ponte San Pietro, Moro è riuscito a far slittare la partenza di sole 24 ore. E qui i ringraziamenti dell’alpinista vanno alla Qatar Airlines. In attesa dell’esito del tampone, la sera di Capodanno Moro ha continuato ad allenarsi nella sua palestra personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Moro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’alpinista bergamascoha dovutodi 24 ore la partenza per la suamissione invernale al Manaslu, in Nepal. La causa è da ricercare in alcuni problemi burocratici con ilavrebbe dovuto partire il 31 dicembre. Grazie a un nuovo test effettuato a tempo record a Ponte San Pietro,è riuscito a far slittare la partenza di sole 24 ore. E qui i ringraziamenti dell’alpinista vanno alla Qatar Airlines. In attesa dell’esito del, la sera di Capodannoha continuato ad allenarsi nella sua palestra personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

