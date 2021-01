Rugby, TOP10 2020-2021: domenica si recuperano Petrarca-Lazio e Valorugby-Rovigo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al momento sono undici i match da recuperare del TOP 10 di Rugby: il massimo campionato italiano domenica pomeriggio vedrà disputarsi altri due recuperi. Alle ore 14.30 Petrarca-Lazio, alle ore 15.00 ValoRugby-Rovigo, rinviata Colorno-Calvisano per il persistere delle positività tra i bresciani che avevano già portato al rinvio del match contro Mogliano previsto domenica scorsa. Restano così nove i match che devono ancora essere riprogrammati. Con i primi recuperi, intanto, prende forma una classifica maggiormente indicativa, dato che al momento delle dieci formazioni soltanto il Piacenza ha giocato tutte le sette partite finora in calendario: la Lazio ha quattro partite in meno, tre formazioni ne devono recuperare tre, altri quattro ne devono giocare ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al momento sono undici i match da recuperare del TOP 10 di: il massimo campionato italianopomeriggio vedrà disputarsi altri due recuperi. Alle ore 14.30, alle ore 15.00 Valo, rinviata Colorno-Calvisano per il persistere delle positività tra i bresciani che avevano già portato al rinvio del match contro Mogliano previstoscorsa. Restano così nove i match che devono ancora essere riprogrammati. Con i primi recuperi, intanto, prende forma una classifica maggiormente indicativa, dato che al momento delle dieci formazioni soltanto il Piacenza ha giocato tutte le sette partite finora in calendario: laha quattro partite in meno, tre formazioni ne devono recuperare tre, altri quattro ne devono giocare ...

Rugby Colorno, Gustavo Sito Alvarado: «Abbiamo un grande potenziale»

Parliamo oggi con il pilone destro dell’HBS Colorno, il 26enne argentino Gustavo Sito Alvarado, arrivato alla quarta stagione in maglia biancorossa. Approdato nel parmense nel 2015, il nativo di Bueno ...

