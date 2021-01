Real Madrid, parla Zidane: la verità sul futuro di Ramos e Marcelo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calciomercato Juventus, da Sergio Ramos a Marcelo: Zidane svela il loro futuro in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Real Madrid L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Celta Vigo. Le sue dichiarazioni. Marcelo – «E’ dentro e non prestiamo attenzione a ciò che succede fuori. E’ uno dei ragazzi della squadra». futuro – «Certo che logora questa posizione, ma mi diverto. Non so cosa succederà in futuro, quello che mi faccio è godermi ogni momento». ALABA – «Siamo già una rosa molto numerosa. Ne abbiamo abbastanza con la partita di domani. Niente di più». RINNOVI Ramos, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calciomercato Juventus, da Sergiosvela il loroin conferenza stampa. Le parole del tecnico delL’allenatore del, Zinedine, hato in conferenza stampa alla vigilia del Celta Vigo. Le sue dichiarazioni.– «E’ dentro e non prestiamo attenzione a ciò che succede fuori. E’ uno dei ragazzi della squadra».– «Certo che logora questa posizione, ma mi diverto. Non so cosa succederà in, quello che mi faccio è godermi ogni momento». ALABA – «Siamo già una rosa molto numerosa. Ne abbiamo abbastanza con la partita di domani. Niente di più». RINNOVI, ...

UEFAcom_it : ?? Buon compleanno a Davor Šuker, vincitore della #UCL con il Real Madrid nel 1998 e autore di questa perla con la m… - Jon_LeGossip : Here We Go: PSG decide on Mauricio Pochettino & more - - re_assoluto : Suning è diventata proprietaria anche del Real Madrid e non ci hanno detto nulla. - Davide_m9 : Ricordiamo che il Real Madrid in estate ha speso ben 0 euro e sbolognato in prestito zavorre come Bale, sicuramente… - bolofficial0377 : @InterFenway @Jnterista_12 Estremizzato. Il Real Madrid fino ieri ha vinto. Ma Dopo 0 trofei per me ridimensionamen… -