Parma, Gervinho ancora out. E Bruno Alves carica la squadra (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le ultimissime notizie sul Parma in vista della gara contro il Torino, la prima sfida del 2021 per i crociati di Fabio Liverani «Questo per noi è un momento per pensare, per riflettere su cosa dobbiamo fare in futuro. In questo momento dobbiamo lavorare duramente ed essere pronti per la prossima gara. Vincere è la cosa più importante, ci servono punti; e dobbiamo essere concentrati sul fatto che non abbiamo tantissimo tempo: dobbiamo fare punti il più presto possibile» Parole e musica del capitano del Parma Bruno Alves che prova così a caricare i suoi in vista della prossima sfida con il Torino. Vincent Laurini e Matteo Scozzarella (quest’ultimo prossimo alla cessione) hanno lavorato con i compagni. ancora out Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella. Per Liverani non arrivano buone notizie ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le ultimissime notizie sulin vista della gara contro il Torino, la prima sfida del 2021 per i crociati di Fabio Liverani «Questo per noi è un momento per pensare, per riflettere su cosa dobbiamo fare in futuro. In questo momento dobbiamo lavorare duramente ed essere pronti per la prossima gara. Vincere è la cosa più importante, ci servono punti; e dobbiamo essere concentrati sul fatto che non abbiamo tantissimo tempo: dobbiamo fare punti il più presto possibile» Parole e musica del capitano delche prova così are i suoi in vista della prossima sfida con il Torino. Vincent Laurini e Matteo Scozzarella (quest’ultimo prossimo alla cessione) hanno lavorato con i compagni.out Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella. Per Liverani non arrivano buone notizie ...

