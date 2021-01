Pallanuoto femminile | calendario Preolimpico Trieste | date | programma | orari | tv

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La FINA, Federazione Internazionale del Nuoto, ha designatoquale sede deldi: si giocherà dal 19 al 24 gennaio 2021. Sono già noti i calendari con gliprovvisori: saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A, quello dell’Italia, comprende anche Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre affronteranno nell’ordine Francia (19), Paesi Bassi (20) e Slovacchia (21). Nel Girone B, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Il 22 gennaio i quarti di finale, sabato 23 le semifinali che assegneranno i pass olimpici. Finali ininfluenti domenica 24. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del ...

La grande pallanuoto internazionale sta per tornare in scena. Un gennaio caldissimo per il Setterosa, ma anche per Olanda, Ungheria e Grecia che andranno a caccia dei due posti rimanenti per i Giochi ...E’ stato un 2020 con più bassi che alti per le squadre sportive civitavecchiesi ma in cui qualche soddisfazione è arrivata. Complice la pandemia di Covid-19 la maggior parte dei campionati sono stati ...