Maradona non ingannò mai nessuno | solo se stesso

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Nacquero figli cui fu imposto il nome di Diego. Uno nacque che era proprio figlio tuo, partorito da una ragazza napoletana, il figlio maschio che Claudia non ti dette, e questo fu il tuo tormento segreto. Dopo lungo tempo, abbracciasti quel tuo figlio napoletano, Diego Armandojunior. Nostalgia e ricordo indimenticabile dei sette anni memorabili quando Napoli diventòpoli. I ragazzi di Napoli si fecero i capelli “alla” e chi non ci riusciva poteva comprarsi la parrucca di riccioli neri “alla Diego”. Diventasti Sangennarmando per un miracolo di gol e di amore. E la gente cantava: “San Gennà non ti crucciare / tu lo sai, ti voglio bene / ma ‘na finta ‘e/ squaglia ‘o sanghe dint’’e vvene”. Cantavamo “O mama, mama, mama / sai perché mi batte il corazòn? / Ho visto ...