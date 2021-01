Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia 964 nuovi contagi, 24 i decessi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), di cui 1.577 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020). I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 63 mentre quelli in altri reparti sono 647. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Oggi insono stati rilevati 964su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), di cui 1.577 test rapidi antigenici. Iregistrati sono 24, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre 2020). I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 63 mentre quelli in altri reparti sono 647. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia 63 nuovi casi nelle Rsa... - TV7Benevento : Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia 964 nuovi contagi, 24 i decessi... - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus #friuli 1/1 Diagnosi 715 (Ieri 877) Decessi 27 Guariti 733 Ti +1 Ricoveri +2 Tamponi 7071 10.11 %pos (Ieri 82… - LMtredici : #coronavirus #friuli 1/1 Diagnosi 715 (Ieri 877) Decessi 27 Guariti 733 Ti +1 Ricoveri +2 Tamponi 7071 10.11 %pos… - allauber : Coronavirus in Fvg, i numeri di un anno devastante: vittime quadruplicate nella seconda ondata, osp… -