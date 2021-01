Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Siamo tornati a ottobre, rischiamo un nuovo picco» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno nuovo, dubbi vecchi. La curva della diffusione dei contagi di Coronavirus in Italia, con i dati di oggi, vede aumentare ancora il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. «Siamo nella situazione di inizio ottobre», spiega a Open Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «Siamo di fronte a un bivio, con una curva dei contagi che potrebbe salire di nuovo, oppure scendere». A ottobre si è tradotto nel picco della seconda ondata. E ora? «Sta a noi». Professoressa, non è esattamente l’inizio dell’anno che speravamo, forse. «Le parole d’ordine sono incertezza e incostanza. Se andiamo a guardare l’incremento giornaliero, ci ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anno, dubbi vecchi. La curva della diffusione dei contagi diin Italia, con i dati di oggi, vede aumentare ancora il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. «nella situazione di inizio», spiega a Open Gloria, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all’università La Sapienza di Roma. «di fronte a un bivio, con una curva dei contagi che potrebbe salire di, oppure scendere». Asi è tradotto neldella seconda ondata. E ora? «Sta a noi». Professoressa, non è esattamente l’inizio dell’anno che speravamo, forse. «Le parole d’ordine sono incertezza e incostanza. Se andiamo a guardare l’incremento giornaliero, ci ...

