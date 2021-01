Ciclo mestruale doloroso e abbondante? Ecco come gestirlo

Leggi su chedonna

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Se avete une non sapete, seguite qualche piccolo accorgimento. Ilun appuntamento mensile, che per alcune donne è un vero e proprio disagio visto che è accompagnato da dolori forti e continui. Mentre per altre non è così forte e facilmente gestibile. Infatti i dolori L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it